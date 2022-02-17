Сыктывкар, 17 февраля 2022, 22:30 — REGNUM Глава фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьев призвал депутатов выразить недоверие главе республики Владимиру Уйба, пишет КомиОнлайн.
Поводом для демарша, по словам Воробьева, послужило отсутствие в Коми полноценно сформированного правительства.
В ближайшее время фракция займется сбором подписей против главы республики.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Коми было отправлено в отставку 17 января. Своё решение Уйба связал со стратегическими задачами развития, В ЧАСТНОСТИ — выведение экономики на качественно новый уровень.