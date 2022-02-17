Сыктывкар, , 22:30 — REGNUM Глава фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьев призвал депутатов выразить недоверие главе республики Владимиру Уйба, пишет КомиОнлайн.

Глава Коми Владимир Уйба Kremlin.ru

Поводом для демарша, по словам Воробьева, послужило отсутствие в Коми полноценно сформированного правительства.

«Сегодня исполняется ровно месяц, как Владимир Уйбаотправил в отставку предыдущее правительство, однако до сих пор кандидатур нет, — напомнил Воробьев. — Складывается впечатление, что вместо хоккея с мячом, о котором мы так много всегда говорим, у нас на самом деле бег по граблям».

В ближайшее время фракция займется сбором подписей против главы республики.

«Это — вопрос времени. Но, Владимир Викторович, давайте не будем ждать! Уйдите самостоятельно!» — призвал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Коми было отправлено в отставку 17 января. Своё решение Уйба связал со стратегическими задачами развития, В ЧАСТНОСТИ — выведение экономики на качественно новый уровень.