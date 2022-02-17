Сыктывкар, 17 февраля 2022, 22:30 — REGNUM Глава фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьев призвал депутатов выразить недоверие главе республики Владимиру Уйба, пишет КомиОнлайн.

Глава Коми Владимир Уйба
Глава Коми Владимир Уйба
Kremlin.ru

Поводом для демарша, по словам Воробьева, послужило отсутствие в Коми полноценно сформированного правительства.

«Сегодня исполняется ровно месяц, как Владимир Уйбаотправил в отставку предыдущее правительство, однако до сих пор кандидатур нет, — напомнил Воробьев. — Складывается впечатление, что вместо хоккея с мячом, о котором мы так много всегда говорим, у нас на самом деле бег по граблям».

В ближайшее время фракция займется сбором подписей против главы республики.

«Это — вопрос времени. Но, Владимир Викторович, давайте не будем ждать! Уйдите самостоятельно!» — призвал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Коми было отправлено в отставку 17 января. Своё решение Уйба связал со стратегическими задачами развития, В ЧАСТНОСТИ — выведение экономики на качественно новый уровень.