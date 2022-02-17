Лондон, 17 февраля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Американски рэпер Lil Wayne (Дуэйн Картер-младший) объявил о своем первом за 14 лет живом выступлении в Великобритании. Об этом 17 февраля сообщил портал NME.

Лил Уэйн (Lil Wayne)

Рэпер собирается вернуться летом и выступить с эксклюзивным сетом на фестивале Strawberries & Creem, который пройдет в Кембридже с 17 по 19 июня. Strawberries & Creem также подтвердили, что Элла Май,Mabel (Мейбл Маквей) иTems (Темиладе Опению) будут хедлайнерами главной сцены в течение трех дней фестиваля.

«В этом году мы увеличили продолжительность фестиваля до трех дней, и мы хотели, чтобы наше работа соответствовала этому уровню амбиций, а также отражала нашу невероятно разнообразную публику», — сказал соучредитель Strawberries & Creem Прей Крукс.