Приштина, Сербия, 17 февраля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти и глава парламента Косово Главк Конюфца 17 февраля провели встречу с политическими представителями албанцев, проживающих на юге Сербии, в трех муниципалитетах, находящихся на территории Прешевской долины — Прешево, Медведжа и Буяновац.

VoyaSS Медведжа, Буяновац и Прешево

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, делегацию албанцев из Центральной Сербии составили депутат Народной скупщины Сербии и глава Партии за демократическое действие, возглавляющий албанскую коалицию в Народной скупщине Шаип Камбери, глава муниципалитета Прешево Ардита Синани, глава муниципалитета Буяновац Нагип Арифи, а также Наиде Бечири и Ардженд Байрами, депутаты Народной скупщины Сербии, главы и представители муниципальных советов.

Делегация поздравила Курти с 14-й годовщиной провозглашения независимости Косово и пожелала дальнейших успехов в его работе.

Темой обсуждения на встрече стало не только празднование, но и проблемы албанцев — в первую очередь отмена регистрации албанцев, проживающих в Медведже, остающихся из-за нее без документов.