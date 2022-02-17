Мадрид, 17 февраля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Атлетико» может уволить главного тренера основной команды Диего Симеоне. Как сообщает издание Cadena Ser, «матрасники» уже начали работу по поиску нового специалиста.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

После 24-х сыгранных туров испанской Примеры 2021/22 «Атлетико», одержав одиннадцать побед и набрав 39 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В последних шести матчах «матрасники» потерпели четыре поражения.

Через неделю, 23 февраля, «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 23 декабря 2011 года после того, как Грегорио Мансано был отправлен в отставку.