«Атлетико» планирует отправить Диего Симеоне в отставку
Мадрид, 17 февраля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Атлетико» может уволить главного тренера основной команды Диего Симеоне. Как сообщает издание Cadena Ser, «матрасники» уже начали работу по поиску нового специалиста.
После 24-х сыгранных туров испанской Примеры 2021/22 «Атлетико», одержав одиннадцать побед и набрав 39 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В последних шести матчах «матрасники» потерпели четыре поражения.
Через неделю, 23 февраля, «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 23 декабря 2011 года после того, как Грегорио Мансано был отправлен в отставку.