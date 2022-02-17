Лейпциг, Германия, 17 февраля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена» немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет испанский «Реал Сосьедад». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Матч обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

Стартовые составы команд:

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Лукас Клостерманн, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Тайлер Адамс, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Кристофер Нкунку, Андре Силва.

«Реал Сосьедад»: Мэтью Райан, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Диего Рико, Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Кристиан Португез, Микель Мерино, Рафинья, Микель Оярсабаль, Александер Серлот.

Ответная встреча запланирована на 24 февраля. Матч пройдет в Сан-Себастьяне (Испания) на стадионе «Аноэта».