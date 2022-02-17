Бергамо, Италия, 17 февраля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 17 февраля «Аталанта» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 встретится с греческим «Олимпиакосом». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Берат Джимсити, Йоаким Мэле, Джузеппе Пеццелла, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Маттео Пессина, Марио Пашалич, Луис Мурьель.

«Олимпиакос»: Томаш Вацлик, Сократис Папастатопулос, Костас Манолас, Папе Абу Сиссе, Янн М’Вилла, Агибу Камара, Кенни Лала, Олег Рябчук, Георгиос Масурас, Франсиско Соареш, Генри Онйекуру.

Матч обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.