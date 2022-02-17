Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Компания Universal Music Group договорилась о сотрудничестве с NFT-платформой Curio для создания коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) в честь своих звукозаписывающих лейблов и артистов, сообщает 17 февраля Reuters.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что данный шаг потенциально может помочь крупнейшей в мире музыкальной компании добиться новой выручки.

Как и ее конкуренты, Universal Music Group во многом зависит от музыкальных онлайн-платформ.

Руководство Universal Music заявило, что вместе с Curio создаст цифровые произведения искусства для компании и ее артистов. Curio также исполнит роль онлайн-магазина, где пользователи смогут покупать официально лицензированные NFT.

Ранее генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что компания также смотрит в сторону NFT-технологий. Пока неизвестно, как будет реализована интеграция невзаимозаменяемых токенов.