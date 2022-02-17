Москва, , 22:00 — REGNUM Ответной мерой со стороны России в адрес США стала высылка американского дипломата Бартла Гормана, являющегося заместителем посла Соединённых Штатов в РФ, говорится в опубликованном 17 февраля заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

Отметив, что в некоторых СМИ отъезд Гормана из России подаётся «как чуть ли не преднамеренная эскалация с российской стороны», Захарова пояснила:

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника».

Представитель МИД РФ указала на то, что просьбу Москвы продлить пребывание дипломата хотя бы до приезда «сменщика» в Госдепе США демонстративно проигнорировали. Дипломат уехал без замены, в результате чего возникла критическая ситуация с кадровым составом в посольстве РФ.

Захарова напомнила, что очередной обмен выдворениями в сентябре прошлого года был инициирован американцами, которые потребовали отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников. И под эту санкционную меру в Госдепе подвели и российского советника-посланника, понимая, что Москва ответит зеркально.

Автор заявления в очередной раз напомнила, что не России, а США нужны «массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» .

Она с сожалением констатировала, что, очевидно, по мнению американского руководства, «нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется».

Захарова «Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены».

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