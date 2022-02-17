Москва, 17 февраля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Спортсменка Алина Кабаева сделала заявление по поводу положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпиаде. Информацию об этом опубликовал портал Sports.ru 17 февраля.

Ttckcv21 Камила Валиева

По мнению Кабаевой, задержка с проверкой допинг-пробы фигуристки была спланирована. Также спортсменка отметила, что подобная ситуация может являться провокацией по отношению ко всему российскому спорту.

Напомним, что 7 февраля 2022 года стало известно о том, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на наличие в организме триметазидина. Примечательно, что сам допинг-тест был проведён 25 декабря 2021 года, однако его результат был обнародован после участия россиянки в командном турнире Олимпиады-2022.