Мёнхенгладбах, Германия, 17 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 28-летний опорный полузащитник сборной Германии Маттиас Гинтер, выступающий за менхенгладбахскую «Боруссию», как утверждает немецкое издание Bild, может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

«Барселона»

В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник принял участие в 22-х матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одного предупреждения.

Маттиас Гинтер выступает за «Боруссию» с 4 июля 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 17 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Гинтер намерен покинуть клуб из Менхенгладбаха после завершения сезона.

В прошедшее зимнее трансферное окно Гинтеру предлагали подписать предлварительные контракты мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».