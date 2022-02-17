Париж, , 21:50 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен» готово предложить 23-летнему форварду сборной Франции Килиану Мбаппе новый контракт, по которому нападающий будет получать 1 миллион евро в неделю (50 миллионов евро в год).

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Как сообщает издание The Independent, в продлении контракта с «ПСЖ» заинтересованы президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Леонардо.

Ранее сообщалось, что власти Франции намерены уговорить Килиана Мбаппе продлить контракт с «Пари Сен-Жерменом». Текущее соглашение футболиста с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 9 (5+4) очков по системе гол+пас в семи матчах.