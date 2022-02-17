Архангельск, 17 февраля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Архангельске представили концепцию обновления площади Профсоюзов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, разработчики проекта по благоустройству территории предложили сократить асфальтовую зону в пользу увеличения пространства для пеших прогулок.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

В итоге на площади может появиться много места для спокойного времяпрепровождения, будут оборудованы сухой фонтан и скамейки, высажены газоны, кустарники и деревья. Кроме того, предлагается создать событийную зону, где смогут проводиться различные тематические мероприятия, в частности ярмарки и праздничные концерты. Вокруг кафедрального собора планируется обустройство кольцевого променада для объединения всех зон территории в единое пространство.

Финальная презентация итоговой версии запланирована на март.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкцией площади Архангельска займётся международная компания.