Вашингтон, 17 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Министерство юстиции США объявило о создании новой группы по борьбе с махинациями, касающимися криптовалюты. Группу возглавил опытный прокурор, в прошлом занимавшийся компьютерными преступлениями, сообщает 17 февраля Reuters.

Флаг США

Минюст указал, что ФБР запускает спецподразделение, занимающееся анализом блокчейна и изъятием виртуальных активов.

Подразделение ФБР по работе с виртуальными активами было сформировано после того, как в начале февраля минюст арестовал супругов из Нью-Йорка за отмывание биткоинов на $4,5 млрд. Деньги были похищены в 2016 году в результате взлома биржи цифровых валют Bitfinex.

Администрация президента США Джо Байдена обратила пристальное внимание на криптоиндустрию после серии громких кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты регулярно заявляют о кибератаках «российских спецслужб». Ни одного доказательства ни по одному из фактов не было представлено до сих пор.