Казань, , 21:34 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», 32-летний украинский центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий может пополнить состав казанского «Рубина», перейдя из стана «сине-бело-голубых» на правах свободного агента.

Ярослав Ракицкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также Ракицкий получил четыре желтые карточки.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 28 января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Текущее соглашение Ракицкого с «сине-бело-голубыми» истекает через четыре месяца, 30 июня 2022 года.