Вашингтон, 17 февраля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Американского рэп-исполнителя Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) добавили в баскетбольный симулятор NBA 2K22 в качестве персонажа. Соответствующей информацией поделился сам музыкант в истории на своей странице в Instagram 17 февраля.

Скриншот YouTube Quavo

Так, артист попал в эксклюзивный набор звёздных спортсменов игры, получив рейтинг 89. Примечательно, что вместе с Quavo в NBA 2K22 был добавлен другой популярный рэпер The Game (Джейсон Террелл Тейлор).

Напомним, что Quavo с 2008 года является участником рэп-коллектива Migos. Также исполнитель занимается сольной деятельностью.