Манчестер, Великобритания, 17 февраля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. 21-летний форвард амстердамского «Аякса» и национальной сборной Бразилии по футболу Антони может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Как сообщает издание 90min, в подписании Антони заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и еще несколько клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что фланговый защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Также на марокканца претендует каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Антони принял участие в 25-ти матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Антони выступает за «Аякс» с 1 июля 2020 года после перехода из бразильского «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.