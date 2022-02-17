Дортмунд, Германия, 17 февраля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. 24-летний фланговый атакующий защитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко по футболу Нуссаир Мазрауи привлек внимание дортмундской «Боруссии». Об этом 17 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Барселона»

В текущем сезоне на счету марокканского защитника пять забитых мячей и две результативные передачи в восемнадцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22. В рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА Мазрауи отметился одной голевой передачей в шести турах.

В прошедшее зимнее трансферное окно Нуссаиром Мазрауи интересовалась дортмундская «Боруссией». Текущее соглашение воспитанника «Аякса» с марокканским защитником рассчитано до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.