Екатериновский район, Саратовская область, , 21:22 — REGNUM В Екатериновском районе Саратовской области днем 17 февраля сгорел автомобиль скорой медицинской помощи. Видео с места происшествия в соцсетях публикует региональный минздрав.

Сгоревший автомобиль скорой помощи Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

По данным ведомства, около 15:00 (местное время) на автотрассе примерно в 13 км от поселка Екатериновка сгорел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий местной районной больнице. Известно, что машина возвращалась на базу без пациента.

«Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула автомобиль и вызвала пожарных. Никто не пострадал. Прибывшие брандмейстеры потушили неотложку», — отметили в минздраве Саратовской области.

В настоящее время для обеспечения своевременного прибытия на вызовы к пациентам решается вопрос пополнения автопарка санитарного транспорта местной больницы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове ночью 30 ноября 2021 года на Московском шоссе произошла смертельная авария с участием кареты скорой помощи. В результате ДТП погиб водитель, два фельдшера были в тяжёлом состоянии.

Читайте также: В Саратове вновь в ДТП попала бригада скорой помощи