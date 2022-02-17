Дортмунд, Германия, 17 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, дортмундская «Боруссия» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 встретится с шотландским «Глазго Рейнджерс». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Боруссия» (Дортмунд)

Стартовые составы команд:

«Боруссия» (расстановка 4−2-3−1): Грегор Кобель, Дан-Аксель Загаду, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейру, Махмуд Дауд, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Аксель Витсель, Дониэлл Мален, Марко Ройс.

«Глазго Рейнджерс» (расстановка 4−2-3−1): Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Калвин Басси, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Джон Лундстрам, Райан Джек, Джо Арибо, Скотт Арфилд, Альфредо Морелос.

Эта встреча между «Боруссией» и «Глазго Рейнджерс» станет первой в XXI веке. За всю историю противостояния этих двух коллективов «шмели» смогли одержать лишь одну победу. Три раза шотландский клуб выходил победителем.