Москва, 17 февраля 2022, 22:58 — REGNUM Улучшение отношений с Ираном является большим внешнеполитическим успехом успехом Азербайджана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
«Азербайджанская дипломатия действует весьма успешно. Ей надо было разрядить ситуацию с Ираном, которая стала тревожной после второй карабахской войны, и она это с успехом сделала. Кроме того, Иран находится не в том положении, чтобы находить себе новые внешнеполитические конфликты. А политика Баку всегда заключалась в том, чтобы, насколько это возможно, учитывать интересы всех соседей, за исключением Армении. И эта политика даёт свои плоды», — сказал эксперт.
Напомним, что в ноябре 2021 года состоялся визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран. Спустя несколько дней в Ашхабаде встретились президенты Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси. В декабре Баку посетил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, а в январе 2022 года — министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми.