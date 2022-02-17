Москва, , 22:58 — REGNUM Улучшение отношений с Ираном является большим внешнеполитическим успехом успехом Азербайджана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси President.az

«Азербайджанская дипломатия действует весьма успешно. Ей надо было разрядить ситуацию с Ираном, которая стала тревожной после второй карабахской войны, и она это с успехом сделала. Кроме того, Иран находится не в том положении, чтобы находить себе новые внешнеполитические конфликты. А политика Баку всегда заключалась в том, чтобы, насколько это возможно, учитывать интересы всех соседей, за исключением Армении. И эта политика даёт свои плоды», — сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2021 года состоялся визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран. Спустя несколько дней в Ашхабаде встретились президенты Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси. В декабре Баку посетил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, а в январе 2022 года — министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми.