Сыктывкар, , 21:09 — REGNUM Власти Коми подготовили обращение к федеральным органам власти с просьбой освободить ветеранов от уплаты налогов за подарки. Текст документа был одобрен сегодня депутатами республиканского Госсовета, сообщает пресс-служба парламента.

Ветеран Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парламентарии попросили внести изменения в Налоговой кодекс и полностью освободить от уплаты налога на доходы физических лиц в случае получения подарков ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Коми поручил подготовить обращение к федеральным органам власти после того, как 98-летнюю участницу войны Марию Урусинову обязали заплатить налог за подаренные к 75-летию Победы деньги.