Барселона, Испания, , 21:07 — REGNUM 17 февраля каталонская «Барселона» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет «Наполи». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Михай Артем. Резервный арбитр — Кристиан Дингерт.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хорди Альба, Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Педри, Френки де Йонг, Николас Гонсалес, Адама Траоре, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Барселона»: Алекс Мерет, Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Элиф Эльмас, Фабиан Руис, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Петр Зелиньский, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен.

В последний раз «Наполи» и «Барселона» играли между собой 8 августа 2020 года в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/20. Тот матч завершился уверенной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Клеман Лангле (10' Иван Ракитич), Лионель Месси (23') и Луис Суарес (45' пенальти).