Ярославль, 17 февраля 2022, 21:10 — REGNUM В Ярославле может появиться федеральный музей, созданный при поддержке Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Об этом на прямой линии с жителями заявил глава региона Михаил Евраев.
Речь идёт о Северном корпусе Присутственных мест, ранее там располагалась Ярославская областная дума. Здание требует серьёзного ремонта внутри — на это уйдёт не один миллиард рублей. Сейчас чиновники прорабатывают все возможные способы привлечения инвестиций для создания первого федерального музея в Ярославле.
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