Ярославль, 17 февраля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Ярославле может появиться федеральный музей, созданный при поддержке Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Об этом на прямой линии с жителями заявил глава региона Михаил Евраев.

Северный корпус Присутственных мест в Ярославле

«Мы провели серьёзную встречу с Министерством культуры федеральным. Могу сказать, что одно из мероприятий планируемых — это на Советской площади у нас есть здание, недалеко от здания правительства, которое пустует уже 10 лет. Если на него посмотрите, то оно, ну очень сильно похоже на здание Русского музея в Санкт-Петербурге. Мы должны посмотреть с ними (представителями Русского музея) это здание и сделать в Ярославле свой федеральный музей», — заявил Михаил Евраев.

Речь идёт о Северном корпусе Присутственных мест, ранее там располагалась Ярославская областная дума. Здание требует серьёзного ремонта внутри — на это уйдёт не один миллиард рублей. Сейчас чиновники прорабатывают все возможные способы привлечения инвестиций для создания первого федерального музея в Ярославле.