Вашингтон, 17 февраля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Коллектив менеджеров скончавшегося рэпера Lil Peep (Густав Элайджа Ар) оказался в центре судебного разбирательства. Информацию об этом передаёт Complex 17 февраля.

Скриншот YouTube Lil Peep

Так, американский суд одобрил иск матери музыканта, в котором женщина обвинила команду менеджеров компании First Access Entertainment в запланированном убийстве её сына. Известно, что судебное разбирательство начнётся в марте 2023 года.

Напомним, что Lil Peep скончался 15 ноября 2017 года. Рэпера не стало в результате передозировки наркотиков.