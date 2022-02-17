Санкт-Петербург, , 21:02 — REGNUM 17 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с испанским «Бетисом». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Хуанми, Хоакин, Андреас Гуардадо, Гидо Родригес, Айтор Руибаль, Виллиан Жозе.

Бригада арбитров (Франция): Бенуа Бастьен | Бенджамин Паже | Орельен Друэ | Амаури Делеру.