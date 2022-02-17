София, 17 февраля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Софии в возрасте 99 лет скончался Деянко Марков — последний офицер из состава военнослужащих, присягавших на верность болгарскому царю Борису III (1894 — 1943). Об этом 17 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Пабло Пикассо. Смерть

Согласно официальной информации, в свое время полковник Марков был участником Второй мировой войны, а затем занимался поиском нацистских преступников. Впоследствии он посвятил свою жизнь правозащитной деятельности.

О месте и времени погребения Маркова будет объявлено дополнительно.