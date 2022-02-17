Лима, , 21:15 — REGNUM Уровень неодобрения президента Перу Педро Кастильо продолжает расти и достиг 69%. Об этом 17 февраля сообщает новостное агентство Infobae со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos.

Педро Кастильо Gob.pe

Отмечается, что в ходе опроса 74% респондентов заявили, что на всеобщих выборах проголосуют за другого кандидата.

Уровень неодобрения президента Перу начал расти в сентябре 2021 года, когда действия Кастильо поддерживало 42% населения, а не поддерживало — 46%. В настоящее время о поддержке президента высказались лишь 25% опрошенных, в то время как против него — 69%.

Кроме того, 56% перуанцев высказались о необходимости и неизбежности отставки президента и проведении новых срочных выборов.

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