В ЭИСИ обсудили причины вмешательства политики в спортивные состязания
Москва, 17 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В четверг, 17 февраля, в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «О, спорт не мир. Как олимпиада становится театром информационных войн». Эксперты обсудили трансформацию спортивных состязаний в информационные сражения, последствия информационных атак и изменение правовых норм и ценностей в условиях олимпийской информационной войны. Модератором встречи выступила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Екатерина Соколова.
Руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов рассказал о том, что думают наши граждане об отношении судей и допинговой комиссии к российским олимпийцам, а также об информированности населения о ходе олимпиады.*
Цифры, которые представил эксперт, говорят о том, что 66% опрошенных интересуются Зимними Олимпийскими играми в Пекине — 27% смотрят трансляции, а 39% следят за новостями. Несмотря на то, что большинство опрошенных отмечают предвзятое отношение судей именно к российским спортсменам (55% считают, что к нашим олимпийцам относятся значительно строже, придираются судьи), только 8% считают, что число допинговых скандалов увеличилось по сравнению с Олимпиадой 2018 года, что показывает лучшую работу с темой российского олимпийского комитета.
Особое внимание в эти дни приковано к выступлению фигуристки Камилы Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство опубликовало данные о наличии запрещенного препарата в допинг-пробе спортсменки. Об этом слышали 77% опрошенных, необъективными эти данные назвали 62%.
Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%.
В качестве примера он привел «закон Родченкова» — дополнительное антидопинговое правило, принятое США в 2020 году, и угрозы США применить его к нашей фигуристке Камиле Валиевой. Закон позволяет наказывать любого человека, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, и имеет экстерриториальный характер. То есть, по закону США можно преследовать любого гражданина мира на любой территории. Ответственность по «закону Родченкова» предусмотрена серьезная — десять лет в американской тюрьме или штрафы до миллиона долларов.
Кроме того, спикер обратил внимание на другие законодательные преимущества некоторых спортсменов и на проблему нарастающего неравенства. Он напомнил, что Международный олимпийский комитет выпустил свод рекомендаций для спортивных федераций об участии в соревнованиях трансгендеров.
Депутат Московской областной думы VII созыва, заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков, поделился с участниками круглого стола своей историей борьбы за олимпийское золото. В 2017 году Олимпийский чемпион был обвинен по подозрению МОК в нарушении антидопинговых правил, также была аннулирована его победа на Олимпийских играх в 2014 году. Однако в 2018 году решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалификация была признана необоснованной и отменена, результаты Легкова и ещё 27 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи остались в силе, им вернули медали. Это породило прецедент.
Комментируя Олимпийские игры этого года и конкретно ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, Александр Легков отметил, что если допинг-проба была положительной до Олимпиады, то результаты необходимо было озвучить именно тогда, а не дожидаться побед спортсменов.
Продолжил дискуссию заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин («Единая Россия»). В 2014 году в составе российской мужской эстафетной команды Антон Шипулин стал олимпийским чемпионом. Но после того, как Евгения Устюгова дисквалифицировали по подозрению в употреблении оксандролона и аннулировали его результаты в сезоне-2013/2014, золота также лишилась вся команда. Депутат отметил, что сегодня в спорте существуют двойные стандарты, когда спортсменам в зависимости от принадлежности к конкретной сборной позволяется чуть больше или меньше.
Антон Шипулин рассказал, как берут допинг-пробы и что за пробы отвечают офицеры ВАДА. И обвинения часто делаются на основе пустых подозрений, обвинений посторонних людей или каких-то сообщениях о царапинах, которые не могут быть нанесены спортсменами, так как они все время находятся под присмотром.
Он также отметил, что сегодня у спортсменов руки фактически связаны, и зачастую выигрывать медали приходится дважды — сначала на соревнованиях, а потом отстаивать их в суде.
Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, сказал, что увеличение числа допинг-скандалов стало тенденцией последних лет. Во времена Холодной войны состязания между державами велось и на идеологическом уровне, и в спортивной стезе, но это было честное состязание. Сегодня парадигма поменялась, и стратегически важным стало именно лишение спортсменов права выступать на соревнованиях.
Второй функцией допинговых скандалов эксперт назвал демонстрацию фундаментальной порочности россиян. О «порочности» и вечной «виновности» граждан России постоянно говорят ведущие западные политики. В этом отношении, отказ от участия в спортивных состязаниях может будто бы подтвердить нападки западного блока, которые будут интерпретированы именно таким образом.
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