Москва, 17 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В четверг, 17 февраля, в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «О, спорт не мир. Как олимпиада становится театром информационных войн». Эксперты обсудили трансформацию спортивных состязаний в информационные сражения, последствия информационных атак и изменение правовых норм и ценностей в условиях олимпийской информационной войны. Модератором встречи выступила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Екатерина Соколова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Допинг

Руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов рассказал о том, что думают наши граждане об отношении судей и допинговой комиссии к российским олимпийцам, а также об информированности населения о ходе олимпиады.*

Цифры, которые представил эксперт, говорят о том, что 66% опрошенных интересуются Зимними Олимпийскими играми в Пекине — 27% смотрят трансляции, а 39% следят за новостями. Несмотря на то, что большинство опрошенных отмечают предвзятое отношение судей именно к российским спортсменам (55% считают, что к нашим олимпийцам относятся значительно строже, придираются судьи), только 8% считают, что число допинговых скандалов увеличилось по сравнению с Олимпиадой 2018 года, что показывает лучшую работу с темой российского олимпийского комитета.

Особое внимание в эти дни приковано к выступлению фигуристки Камилы Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство опубликовало данные о наличии запрещенного препарата в допинг-пробе спортсменки. Об этом слышали 77% опрошенных, необъективными эти данные назвали 62%.

Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%. —

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов уверен, что допинговые скандалы давно перестали быть внутриспортивными событиями. Эксперт рассказал о политических обстоятельствах.

В качестве примера он привел «закон Родченкова» — дополнительное антидопинговое правило, принятое США в 2020 году, и угрозы США применить его к нашей фигуристке Камиле Валиевой. Закон позволяет наказывать любого человека, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, и имеет экстерриториальный характер. То есть, по закону США можно преследовать любого гражданина мира на любой территории. Ответственность по «закону Родченкова» предусмотрена серьезная — десять лет в американской тюрьме или штрафы до миллиона долларов.

«Ответственность эта может наступить в любой стране мира. Фактически, это означает экстерриториальное преследование любого человека по надуманному поводу. Например, вы приезжаете в Пекин по личным делам, у вас с собой есть аспирин, а в здании выступают американские олимпийцы. В теории, вы можете быть задержаны. Это абсолютно политический инструмент, у которого спорт — только повод», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, спикер обратил внимание на другие законодательные преимущества некоторых спортсменов и на проблему нарастающего неравенства. Он напомнил, что Международный олимпийский комитет выпустил свод рекомендаций для спортивных федераций об участии в соревнованиях трансгендеров.

«Эти 10 принципов фактически отменяют любой контроль за равенством выступлений, поскольку определяют, что сам спортсмен решает с каким полом он будет соревноваться. Мужчина, с большим физиологическим преимуществом, может состязаться с женщинами. Это официальная позиция МОК. Мы говорим, что попадание следа какого-то отдельного препарата влияет на спортивный результат, но сравнивая с такой ситуацией видно, что спорт — это уже и есть политика. Это ее выражение, проявление и инструмент», — подытожил Александр Асафов.

Депутат Московской областной думы VII созыва, заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков, поделился с участниками круглого стола своей историей борьбы за олимпийское золото. В 2017 году Олимпийский чемпион был обвинен по подозрению МОК в нарушении антидопинговых правил, также была аннулирована его победа на Олимпийских играх в 2014 году. Однако в 2018 году решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалификация была признана необоснованной и отменена, результаты Легкова и ещё 27 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи остались в силе, им вернули медали. Это породило прецедент.

«Я не давал никаких комментариев СМИ, нигде об этом не говорил, потому что знал точно, если я начну говорить, то это будет как бы оправдание. Нужно было бороться в судах, суды были европейские, CAS, и конечно я верил, что борьба возможна, но и в любом случае доля сомнения у меня была… Только так, только в правовом поле можно было отыграть, отбить эту историю, рассказывая и показывая, как пример свою историю», — сказал Александр Легков.

Комментируя Олимпийские игры этого года и конкретно ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, Александр Легков отметил, что если допинг-проба была положительной до Олимпиады, то результаты необходимо было озвучить именно тогда, а не дожидаться побед спортсменов.

«Это как раз сделано для того, чтобы сломить дух наших спортсменов… Нашим спортсменам дух никогда не сломить!», — сказал он.

Продолжил дискуссию заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин («Единая Россия»). В 2014 году в составе российской мужской эстафетной команды Антон Шипулин стал олимпийским чемпионом. Но после того, как Евгения Устюгова дисквалифицировали по подозрению в употреблении оксандролона и аннулировали его результаты в сезоне-2013/2014, золота также лишилась вся команда. Депутат отметил, что сегодня в спорте существуют двойные стандарты, когда спортсменам в зависимости от принадлежности к конкретной сборной позволяется чуть больше или меньше.

«Двойные стандарты, иногда, это обидно. И у меня есть очень хороший пример: со мной в последние годы, когда я еще был в спорте, тренировался Алексей Волков — он был действительно астматиком и аллергиком и уезжал со сборов, когда начиналось цветение, потому что он задыхался, но официально получить разрешение на использование запрещенных препаратов от астмы, от аллергии он не смог. А некоторые из спортсменов не будем называть, так как вы уже назвали (речь о норвежской сборной — прим. ред.), пользуются препаратами от астмы… Если мы говорим про равный спорт, про равные права, про жесткие критерии отбора к Олимпийским играм и Чемпионатам мира, давайте ко всем применять одни и те же правила», — отметил спортсмен.

Антон Шипулин рассказал, как берут допинг-пробы и что за пробы отвечают офицеры ВАДА. И обвинения часто делаются на основе пустых подозрений, обвинений посторонних людей или каких-то сообщениях о царапинах, которые не могут быть нанесены спортсменами, так как они все время находятся под присмотром.

Он также отметил, что сегодня у спортсменов руки фактически связаны, и зачастую выигрывать медали приходится дважды — сначала на соревнованиях, а потом отстаивать их в суде.

«Вы понимаете, что на Россию много наших «недругов и друзей» пытаются надавить уже долгое время, и конечно, со стороны спорта надавить легче всего. Как бывший спортсмен, а теперь как государственный деятель, я все больше и больше разбираюсь в тех инструментах, которыми пользуются некоторые государства для того, чтобы в какой-то степени подавить нашу страну, но и с другой стороны, меня радует наш российский менталитет, когда многие люди, болельщики, которые следят за спортом, понимают, что все это не просто так, когда бездоказательно пытаются унизить и отобрать медаль. Мой друг Александр Легков прошел очень тернистый путь и ему пришлось завоевывать медаль дважды: первый раз на 50км, второй — когда он отвоевывал эту же медаль в судах», — сказал Антон Шипулин.

Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, сказал, что увеличение числа допинг-скандалов стало тенденцией последних лет. Во времена Холодной войны состязания между державами велось и на идеологическом уровне, и в спортивной стезе, но это было честное состязание. Сегодня парадигма поменялась, и стратегически важным стало именно лишение спортсменов права выступать на соревнованиях.

«Скандалы, которых становится все больше, и трагедия России 2014 года, после звездной для нас Олимпиады в Сочи — скандалы не спортивные, это попытки исключить Россию из элитного клуба великих держав. Доиграть ту самую Холодную войну», — подчеркнул Глеб Кузнецов.

Второй функцией допинговых скандалов эксперт назвал демонстрацию фундаментальной порочности россиян. О «порочности» и вечной «виновности» граждан России постоянно говорят ведущие западные политики. В этом отношении, отказ от участия в спортивных состязаниях может будто бы подтвердить нападки западного блока, которые будут интерпретированы именно таким образом.

«Государство — это люди. Поэтому каждый спортсмен, который выходит на площадку и сражается за свою страну, за свое имя и за всех нас на олимпийском старте. Не важно, с флагом он, с гимном или без — он и есть Россия. И говорить о том, что если нет нашего флага, мы значит опозорены и унижены, эта позиция унижает самих себя», — сказал он.

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