Ярославль, 17 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Ярославской области выделят 100 млн рублей для приобретения квартир для врачей, которые поедут работать в деревни и сёла. Об этом в ходе прямой линии рассказал врио губернатора Михаил Евраев.

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Вопрос нехватки специалистов поставила жительница Мышкинского района.

«Это правда, действительно, в отдалённых сельских территориях со специалистами беда, их нет, потому что люди не хотят ехать — зарплата, близость Москвы. И это действительно является очень серьёзной проблемой для сельской территории. Именно поэтому мы сейчас разработали программу, выделили 100 миллионов рублей на приобретение квартир для таких врачей, которые поедут работать в сельские районы. При этом суть программы заключается в том, что человек приезжает и ему сразу дают квартиру как служебное жильё — если он отработал 5−6 лет — эта квартира переходит в его собственность, полностью. И это должно создать мотивацию, чтобы у нас в отдалённых сельских районах не было такого, что нет врачей», — рассказал Михаил Евраев.

Врио губернатора рассказал, что внимание будет уделяться не только кадрам, но и оснащённости медучреждений в районах области.

«Помимо людей мы обращаем внимание, чтобы в сельских районах и городах было необходимое оборудование. Понятно, что мы можем людей направить в Ярославль или Рыбинск, но очень важно, чтобы люди могли диагностику сделать на месте. Целый ряд оборудования мы направим в районы», — сказал Михаил Евраев.

По словам главы региона, в 2022 году расходы на сферу здравоохранения серьёзно увеличены. Дополнительные средства направлены на ремонт онкобольницы, пристройку к больнице имени Соловьёва, модернизацию системы снабжения кислородом больницы имени Семашко, а также на ремонты ФАПов.