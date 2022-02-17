Липецк, , 20:50 — REGNUM В Липецкой области из-за ненадлежащего исполнения государственными учреждениями здравоохранения региона своих обязательств образовалась просроченная кредиторская задолженность на сумму более 237 млн рублей перед ресурсоснабжающими организациями, поставщиками лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

В отношении руководителей медицинских учреждений были применены меры прокурорского реагирования. Главу администрации области Игоря Артамонова и областную думу проинформировали о сложившейся ситуации.

После вмешательства прокуратуры кредиторская задолженность снизилась более чем на 84 млн рублей. В феврале запланирована дополнительная выплата в размере 20−30 млн рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение финансовых обязательств государственными учреждениями здравоохранения.