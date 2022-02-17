Москва, 17 февраля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Опубликован дебютный тизер картины, посвящённой наиболее популярным российским хакерам. Выход ролика состоялся на YouTube-канале «Кинопоиска» 17 февраля.

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Будущий трёхсерийный фильм получит название «Русские хакеры: Начало», а его режиссёром выступит Андрей Лошак. Премьера проекта состоится 23 февраля 2022 года.

Ранее стало известно о разработке сервисом «Кинопоиск» фильма, обозревающего деятельность российских хакеров. Продюсерами проекта стали Павел Карыхалин, Сергей Яхонтов и Алексей Шевченко.