Берлин, , 22:52 — REGNUM В Германии за 2021 год было зарегистрировано 3028 преступлений и правонарушений, совершённых на почве антисемитизма. Об этом 17 февраля сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Флаг Германии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Отмечается, что в 2020 году в Германии было зафиксировано около 2,3 тысячи таких преступлений. Таким образом, за год их число выросло почти на 30%.

По данным министерства, увеличилось, в том числе, количество насильственных преступлений данной категории. В минувшем году полиция зарегистрировала 63 антисемитских нападения и других насильственных преступлений, что на шесть больше, чем годом ранее. По меньшей мере 24 человека получили ранения.

В отчёте министерства также упоминаются четверо погибших в ходе инцидента 4 декабря 2021 года в Кенигс-Вустерхаузене в Бранденбурге, когда подозреваемый убил свою супругу, трёх дочерей в возрасте от четырёх до десяти лет и покончил с собой.

Ранее этот эпизод не был представлен общественности как связанный с антисемитизмом, однако из отчёта стало известно, что «подозреваемый был убеждён, что государство преследовало зловещий план с кампанией вакцинации и хотело сократить население мира вдвое, установив новый мировой порядок под еврейской властью».