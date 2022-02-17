Ростов, Ярославская область, , 20:41 — REGNUM В развитие коммунальной инфраструктуры Ростова Ярославской области будут вложены серьёзные средства. Об этом рассказал в ходе прямой линии врио губернатора региона Михаил Евраев. Вопросы состояния коммунальной инфраструктуры поднял один из жителей города:

Озеро Неро в Ростове

«Мы очень обеспокоены важными проблемами города и района. Мы обеспокоены состоянием водопроводных, тепловых сетей, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и износ является 80−90 процентов. Вся канализация города стекает в озеро Неро, что приводит к загрязнению и экологической катастрофе. Также способствует этому мусорный полигон, который находится буквально в километре от нас. Попадает всё в почву. Хочется, чтобы вы нам в этом помогли. Мы очень надеемся, что вы поможете решить проблему с канализационными, водопроводными сетями», — обратился житель к Михаилу Евраеву.

Врио губернатора сказал, что знает о проблемах Ростова и они уже начинают решаться.

«Сейчас приняты уже решения и мы начинаем реализацию программы, стоимость которой более 5 миллиардов рублей. Это деньги и бюджетного кредита, и инвесторов, и банка БРИКС. Будут инженерные коммуникации меняться, сети водоснабжения и водоотведения. Кроме всего прочего, в областном бюджете уже предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в городе в размере 40 миллионов рублей. Документация будет разработана в 2022 году, проведение работ предполагается старт в 2023 году», — сказал Михаил Евраев.

Кроме того, Михаил Евраев обещал взять под контроль строительство школы в селе Марково Ростовского района, о чем также просили жители.

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