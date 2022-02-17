Москва, , 21:05 — REGNUM Наталья Фриске, являющаяся родной сестрой покойной певицы Жанны Фриске, поделилась новостью о своей беременности. Соответствующую информацию она опубликовала на своей странице в Instagram 17 февраля.

Наталья Фриске Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CaEpEzTqXJM/

По словам женщины, она долгое время не хотела делиться радостным событием с общественностью, однако из-за множества слухов раскрыла правду. Также известно, что Фриске находится на позднем сроке беременности.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Причиной смерти исполнительницы стал рак.

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