София, , 20:38 — REGNUM Сотрудник Национального института метеорологии и гидрологии (НИМГ) Болгарии полностью прекратили организованную накануне масштабную акцию протеста. Об этом 17 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Метеорология Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1. Небо и Земля (часть девятая)

По словам руководителя НИМГ Христомира Брынзова, забастовка была отменена из-за угрозы политизации мероприятия. «Отдельные структуры в парламенте пытаются представить нас борцами с государственным произволом, но это не так», — сказал он.

Напомним, утром 17 февраля сотрудники НИМГ отказались публиковать прогноз погоды в средствах массовой информации и предоставлять соответствующую подборку для ряда ведомств.

Ученые требовали отмены постановления правительства о переводе Института из подчинения министерства образования в ведение министерства охраны окружающей среды Болгарии.

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