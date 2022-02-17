Улан-Батор, , 20:35 — REGNUM В Монголии тема газопровода «Союз Восток» остается актуальной среди общественности. После подписания контракта «Сила Сибири-3», а не «Союз Восток» в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин, некоторые эксперты начали сомневаться в реализации проекта. Директор исследовательского центра экономической политики и конкурентоспособности Монголии Боожоогийн Лакшми Так не считает.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, подписание контракта «Сила Сибири-3» не означает отмену проекта газопровода через Монголию «Союз Восток». «Территория и экономика Китая большая. Говорить о том, что проект «Сила Сибири — 2» (он же «Союз Восток» — прим ИА REGNUM) не будет реализован, пока рано. Многие вопросы остаются открытыми, например, маршрут проекта, его мощность и время, которое требуется для его завершения.

Я думаю, что оба проекта могут быть реализованы, так как трасса через Монголию более короткая. С другой стороны, влияние этого проекта на Монголию заключается в том, что он создаст новые рабочие места, технологии, инвестиции и будет способствовать снижению загрязнения воздуха. Открытым остаётся конечно вопрос собственности магистрали и ее технического обслуживания», — рассказывает Боожоогийн Лакшми.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января, представители России и Монголии подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».

Монгольские власти заявили, что ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически оправдан. Стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.