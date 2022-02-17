Лима, , 21:04 — REGNUM Перу вытеснило Чили с первого места в рейтинге стран с самой стабильной в южноамериканском и карибском регионе экономикой, составляемом американским изданием Bloomberg. Об этом сообщает 17 февраля новостное агентство La Republica.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Помимо Перу и Чили, набравших 56,28 и 52,79 баллов соответственно, в топ-пять рейтинга экономической стабильности вошли также Колумбия (42,05), Аргентина (40,56) и Панама (2,65). На последнем месте в списке оказалась Венесуэла, набравшая лишь 0,47 балла.

Несмотря на экономические успехи Перу, в рейтинге политической стабильности страна набрала лишь 17,71 балла, в то время как Чили лидирует с 73,96 баллами. Причиной «провала» Перу эксперты считают спорную политику президента Педро Кастильо, сменившего четыре министерских кабинета за шесть месяцев правления.

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