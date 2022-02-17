Берлин, , 22:23 — REGNUM Федеральный налоговый суд Германии (BFH) в мае 2021 года постановил, что двойное налогообложение пенсий является неконституционной мерой. В связи с этим новое правительство в коалиционном соглашении объявило о реформе пенсионного налогообложения, сообщает 17 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Согласно планам правительство, 100% отчислений в пенсионное страхование можно будет требовать для целей налогообложения с 2023 года. С другой стороны, постепенное увеличение налогообложения выплачиваемых пенсий должно быть растянуто, чтобы они полностью облагались налогом только в 2060 году, а не в 2040 году.

По расчетам специалистов, наибольшее преимущество при такой реформе будут иметь люди 1975 года рождения, далее налоговые льготы все больше сокращаются для молодых и пожилых людей.