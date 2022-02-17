Саранск, , 20:32 — REGNUM В Мордовии до 1 марта продлеваются все ограничительные меры, которые были введены для несовершеннолетних жителей республики. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба на фоне напряженной ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Медик в торговом центре Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Эксперты прогнозируют, что следующая неделя будет очень сложной по росту заболеваемости. В этой связи оперштаб принял решение о продлении ограничительных мер для несовершеннолетних до 1 марта», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По словам вице-премьера Галины Лотвановой, заболеваемость COVID-19 растёт во всех районах республики. В Атяшевском и Большезберезниковском районах произошел троекратный рост за последнюю неделю. Однако наиболее напряженная ситуация в Саранске, а также в Краснослободском, Ковылкинском и Ельниковском районах, именно на этих территориях уровень вакцинации от коронавируса ниже, чем в среднем по республике.

Глава республики Артем Здунов отметил, что наибольшую тревогу вызывают граждане возрастной группы старше 60 лет. За последнюю неделю заболеваемость среди пенсионеров выросла в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с 28 января в Мордовии ограничили посещение несовершеннолетними мест массового скопления граждан. В частности, выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей. Приостановились очные занятия по программам дополнительного образования, их проводят в дистанционном формате. Также остановлено проведение спортивных и физкультурных мероприятий с очным участием граждан до 18 лет.

Эти меры вводились с ограничением срока действия до 15 февраля.

До этого была введена норма о допуске несовершеннолетних в торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых.