Вологда, 17 февраля 2022, 20:30 — REGNUM В Вологодской области растет число ВИЧ-инфицированных женщин. Об этом со ссылкой на главврача областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяну Курганову сообщает газета «Премьер».

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ВИЧ
Cdc.gov

По ее словам, основным путем передачи инфекции при этом служат незащищенные половые контакты.

«Сейчас мы наблюдаем много одномоментных связей. Люди обращаются к сайтам знакомств. Многие считают, что один раз — это не страшно: знакомятся, не проверяют, доверяют посторонним людям, а в результате мы видим рост заражений. К сожалению, у многих есть представления: если половой партнер женат или замужем, то это гарантия того, что он ничем не болеет, и люди не предохраняются, хотя средства контрацепции можно приобрести практически в любом магазине», — заявила Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области отмечен спад рождаемости.