Берлин, , 21:55 — REGNUM Число частных банкротств в Германии в 2021 году выросло впервые за десять лет, увеличившись при этом почти в два раза. По данным кредитного агентства Crif, за минувший год в стране было зафиксировано 109 031 банкротство физических лиц, что на 93,6% больше, чем в 2020 году, сообщает 17 февраля издание Spiegel.

Банкротство Thebluediamondgallery.com

Управляющий директор Crif Франк Шляйн отметил, что основной причиной роста показателя послужило вступление в силу в 2021 году изменений в законодательство, которые позволили гражданам освободиться от оставшихся долгов за более короткий период времени.

«Многие хотели использовать объявленное сокращение продолжительности процедуры с шести до трёх лет и поэтому подали заявку только в 2021 году», — пояснил он.

По прогнозам Crif, в 2022 году экономические последствия пандемии окажут давление на многих потребителей и по итогам года в Германии может быть осуществлено 110 000 частных банкротств.

«Финансовые резервы многих пострадавших лиц исчерпаны. К этому добавляются постоянно растущие цены на аренду и энергию. Поэтому мы предполагаем, что показатели личной неплатежеспособности останутся высокими», — пояснил Шляйн.

В кредитном агентстве отмечают, что физические и юридические лица в Германии в минувшем году впервые ощутили на себе экономические последствия пандемии. Многие наёмные работники и самозанятые, которые полностью или частично потеряли работу, израсходовали свои финансовые подушки безопасности. Аналитики считают, что без оказания государственной помощи частных банкротств, вероятно, было бы ещё больше.