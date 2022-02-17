Берлин, 17 февраля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Посол Германии в США Эмили Хабер заявила о праве Украины добиваться членства в НАТО. Об этом сообщает 17 февраля немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Украина имеет суверенное право добиваться членства в НАТО. Страна свободна в выборе своего курса», — написала она в своём твиттере.

С другой стороны, канцлер ГерманииОлаф Шольц неоднократно подчеркивал на текущей неделе, что членство Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. «Вопрос о членстве в альянсах практически не стоит», — заявил он во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Позднее в Москве немецкий канцлер также заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и выразил уверенность, что вопрос о возможном присоединении Украины не возникнет в течение срока его полномочий.

Россия добивается от Запада гарантий неприсоединения Украины к НАТО, однако альянс отвергает данное требование. Шольц указал, что хочет найти компромисс, который удовлетворил бы все стороны.

Тем временем посол Украины в Берлине Андрей Мельник предостерег немецкое правительство от «гнилых компромиссов».

«Сегодня речь идет не только о предотвращении новой российской войны в центре Европы. И украинцы надеются, что никаких гнилых компромиссов над нашей головой и в ущерб нашему будущему не будет», — заявил Мельник газетам медиагруппы Funke.

По его словам, правительство ФРГ не должно идти ни на какие уступки России и не должно откладывать вопрос членства Украины в НАТО.