17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление американского лидера Джо Байдена о том, что имеются «все признаки того, что Россия готова вторгнуться на Украину» и что «вторжение» может произойти «в ближайшие несколько дней».

Мирослава Романенко, , 21:14 — REGNUM Имеются «все признаки того, что Россия готова вторгнуться на Украину» и что «вторжение» может произойти «в ближайшие несколько дней». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 февраля заявил президент США Джо Байден журналистам.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский президент отметил, что угроза вторжения «очень высока» и что Белый дом располагает информацией об операции под чужим флагом от российской стороны.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Заявление Байдена обсудили в телеграм-каналах украинских журналистов Максима Назарова («Наглый») и Ангелины Пичик, а также в телеграм-канале 112.ua.

«Дайте маразматику таблетку!» — иронизирует Vadim.

«Да хорош уже. Путин не пришёл на войну, мы победили, и хватит об этом», — шутит Go-go-go.

«Дедушка уже сам не понимает, что мелет», — добавила Irina I.

«Видимо, дед знает, что будет такая провокация, на которую Россия не сможет не ответить», — предположил Rusl R.

«Значит, близится операция по принуждению к Минску», — считает Мария Михайловна.

«Без даты, что ли? Нападение безлимитное», — с сарказмом пишет Влад.

«Жду 8 лет… Когда уже…» — смеется Нарт П.

«Ну-ну, наблюдаем… И так все эти дни полны ужаса и хаоса для кого-то, но если посмотреть с холодной головой без эмоций на это всё, ну цирк реально, причем со всех сторон», — добавила Natali.

Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленского даже жалко. Попал мужик. Но… сам виноват», — отреагировал Анатолий.

«Они прикалываются, а экономика Украины умирает», — написал Серёга.

«Это какой-то очень изощрённый способ выдавить… [Зеленского] с Банковой, чтобы посадить туда более хитрого и умного человека. Но то, что… [Зеленский] не досидит свой срок — это 99%», — отметила Victoria Z.

«Дед заявил! Сегодня «обстреляли школу и садик». Что-то тут нечисто! Похоже, что вызывают огонь на себя или «развязывают руки Путину» намеренно!» — выразил опасение один из участников обсуждения.

«Людей просто держат в напряжении. Постоянный стресс, называется «зажим пружины», — отметила Надежда.

«Есть такая фраза: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Так что лучше бы напал, чем каждый день ждать этого», — написал Максим.

«Раньше Порошенко разваливал страну с молчаливого согласия Госдепа. Сейчас Госдеп разваливает страну с молчаливого согласия Зеленского», — прокомментировал «Шкипер».

Пётр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Деменция — она такая», — не без сарказма пишет Коля.

«Дедушке пора на покой, а не страной править», — считает Irina I.

«Да, умеет дед по нервам ёрзать… молодец, главное паника, а всё остальное — как получится…» — написала Валентина.

«У него Вьетнам в голове остался, войны хочется», — с сарказмом отреагировала Olga A.

«Может, идиот, а может, и не идиот. Создаст условия, и будет ему вторжение. По сути, это их цель. Просто они ещё не перешли черту», — выразил предположение Виктор И.

«Америка дала приказ!» — смеется Анжела V.

«Что ж он, просто так оружие пригнал нам? Его надо утилизировать», — добавил Vovik1964.

«Да они тупо стебутся над Украиной, весело им наблюдать за этим цирком», — подытожил «олд».