Ярославль, 17 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев ответил на вопрос о своей партийности в ходе прямой линии 17 февраля. Ярославца интересовало, в какой партии состоит глава области, и кто будет выдвигать его на выборах губернатора.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Я состою в партии жителей Ярославской области, на самом деле сразу могу ответить. Моя задача сделать так, чтобы здесь выросло качество жизни, уровень жизни людей. И чтобы мы все вместе сделали так, чтобы мы развивали Ярославскую область в интересах всех жителей. Вот так я отвечу на этот вопрос», — сказал Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 15 февраля Ярославская областная дума приняла поправки в региональное законодательство, позволяющие участвовать в выборах губернатора региона кандидатам-самовыдвиженцам. Выборы главы региона состоятся в сентябре 2022 года.