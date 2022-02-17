Берлин, , 20:58 — REGNUM Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения бывшему сотруднику Института исследований материалов в Инновационном парке Аугсбурга в Баварии, подозреваемому в «агентурной деятельности» в пользу России. Суд над гражданином российского происхождения Ильнуром Н., которого немецкая бульварная пресса уже окрестила «ракетным шпионом», начался 17 февраля в Мюнхене, сообщает Tagesschau.

Шпион

В Инновационном парке Аугсбурга проводятся исследования в области химии, разработки полимерных и керамических композитов, а также гибридных материалов и технологий производства. Разрабатываемы здесь материалы также имеют отношение к космическим полетам и ракетной технике.

По версии обвинения, российская служба внешней разведки вступила в контакт с обвиняемым не позднее осени 2019 года, мужчина согласился на сотрудничество и впоследствии якобы регулярно встречался со своим куратором до ареста в середине июня 2021 года.

Сообщается, что Ильнур Н. попал в поле зрения органов государственной безопасности через указанного куратора, который находился под подозрением, но имел дипломатический паспорт и был аккредитован в качестве сотрудника российского консульства в Мюнхене. Позднее он был выслан из страны министерством иностранных дел Германии.