Берлин, , 23:21 — REGNUM Сильный ураган «Иления», обрушившийся на север Германии в четверг, 17 февраля, стал причиной многочисленных происшествий, полиция сообщила по меньшей мере о двух погибших. Об этом сообщает агентство Tagesschau.

Ураган Nasa.gov

Из-за обвала деревьев во многих районах оказалось серьезно нарушено движение поездов. По словам представителя железной дороги, на севере Германии поезда дальнего следования не будут курсировать до позднего вечера.

Пожарные команды и полиция сообщили о многочисленном развертывании экстренных служб. Так, в Бад-Бевенсене в Нижней Саксонии вырванные с корнем деревья упали на дома и линии электропередач, в результате чего около 54 тысяч домохозяйств временно остались без электричества.

Из-за разгула стихии также возросло количество ДТП на дорогах. В частности, на автомагистрали A29 близ Ольденбурга грузовик попал под шквал ветра и перевернулся. По счастливой случайности водитель транспортного средства не пострадал.

Во всей земле Северный Рейн-Вестфалия и в нескольких регионах Нижней Саксонии и Баварии были отменены школьные занятия.

В аэропорту Берлин-Бранденбург в результате отмены авиарейсов образовались длинные очереди.

По прогнозу метеорологической службы страны, ветер будет постепенно ослабевать, но передышка, вероятнее всего, будет непродолжительной: ожидается, что уже в пятницу, 18 февраля, на Германию обрушится ураган «Зейнеп».