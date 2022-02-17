Сеул, , 20:17 — REGNUM Покидающий свой пост в этом году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в письменном интервью Синьхуа выступил за активизацию сотрудничества и обменов во всех сферах китайско-южнокорейских отношений. Об этом агентство сообщает накануне, 16 февраля, подчеркивая, что выступление сеульского лидера приурочено к Году культурных обменов между двумя странами.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы государства, с повышением международного статуса Южной Кореи и Китая, две страны укрепляют взаимодействие не только на Корейском полуострове, но и по всему спектру двусторонних проблем. В частности, в центр их внимания вышла борьба с коронавирусной инфекцией и глобальными климатическими изменениями. В этом году отмечается тридцать лет установлению между ними дипломатических отношений. В следующее тридцатилетие планируется выход на новые рубежи установления более зрелых и прочных отношений.

Мун Чжэ Ин обратил внимание на развитие контактов молодежи двух стран, которые обеспечиваются гуманитарными и культурными обменами. Перед лицом глобальных вызовов, считает южнокорейский лидер, необходимо укреплять международное сотрудничество, укреплять мировой экономический порядок, что связано с реструктризацией глобальных цепочек поставок и освоения высоких технологий.

Применительно к ситуации на Корейском полуострове, Мун Чжэ Ин убежден в необходимости положить конец 70-леттней вражде, добиться решения общих задач, среди которых денуклеаризация КНДР и предоставление нормальных гарантий безопасности Пхеньяну со стороны США.