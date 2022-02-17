Долж , , 20:14 — REGNUM Полиция города Долж на юге Румынии задержала местного жителя, разыскиваемого по каналам Интерпола по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом 17 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

Согласно официальной информации, указанный гражданин обвиняется в том, что на протяжении последних нескольких лет он присваивал деньги соотечественников, гарантируя им получение гражданства Италии. Предполагается, что в итоге он и его подельники присвоили 14 600 000 евро.

Ведется расследование. Предполагается, что в ближайшее время задержанный будет выдан итальянскому правосудию.

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