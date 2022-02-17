Усмань, Липецкая область, , 20:12 — REGNUM В Липецкой области гражданин Узбекистана обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По версии следствия, обвиняемый получил наркотическую смесь с героином весом 149,58 грамма из тайника в Москве, прибыл в Липецкую область и собирался продать наркотик более мелкими партиями. Тайники он собирался организовать в Ельце и Усмани.

13 ноября 2021 года злоумышленника в Усмани задержали сотрудники полиции. У него изъяли 74 свертка с наркотическим средством массой 122,54 грамма.

Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по статье «Покушение на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Дело передано в суд. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.